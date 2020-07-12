Транспортное средство находится на хуторе Молькино Фото: Анна Майорова © URA.RU

Появилась фотография броневика частной военной организации из России. Транспорт наемников, который прозвали «щукой», опубликовал канал «Военный осведомитель».

«Броневик российской ЧВК созданный на базе Урал-4320. Несколько таких единиц светились во время „великого исхода“ в Ливии. А еще ранее, в 2017 году, они были замечены в районе сирийского Дейр-эз-Зора», — говорится в описании к фото. Канал уточняет, что этот броневик «месит родную грязь родного Молькино».

Молькино — хутор в Краснодарском крае, в котором располагается и тренируется одна из самых известных в России частных военных компаний — ЧВК Вагнера. Бойцы этой организации в разные годы отмечались в Крыму, Донбассе и Сирии, сообщает издание «Ридус».

Ранее СМИ опубликовало видео, на котором бойцы ЧВК Вагнера покидают город Бани-Валид в Ливии. Это произошло после того, как армия фельдмаршала Халифы Хафтара, на стороне которого воевали российские наемники, потерпела поражение под Триполи.

Броневик прозвали «щукой» «Военный осведомитель»

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