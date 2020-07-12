35-летняя Марина Балмашева после развода с мужем сошлась с его 20-летним сыном Фото: Instagram, marina_balmasheva

Известная блогер в Instagram Марина Балмашева вышла замуж за своего пасынка Владимира. Пара решила узаконить свои отношения после того, как стало известно о беременности.

«Муж и жена. Огромное спасибо за ваши теплые слова», — подписала Бальмашева фото в Instagram. В соцсети она сообщила, что на регистрации были только она, муж и его мама. Ранее пара объявила, что ждет ребенка. Будущему ребенку 11—12 недель. По мнению Бальмашевой, это будет мальчик.

Марина Балмашева развелась с мужем Алексеем Шавыриным после 14-ти лет брака в начале 2020 года. У пары не получалось зачать ребенка поэтому они взяли на воспитание пятерых детей. Двое сыновей от прежнего брака мужа жили с матерью, но потом переехали к отцу. Младшему брату, Владимиру, на тот момент было 16 лет. Шавырин рассказал, что начал замечать, как Балмашева флиртует с сыном, а после и вовсе застал их в одной постели. Мужчина уверен, что это она совратила юношу.

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