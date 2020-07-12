Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг

Жители Хабаровска вышли поддержать своего губернатора Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Жители Хабаровска в третий раз вышли на стихийный митинг в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Народного избранника от партии ЛДПР подозревают в организации убийств двух бизнесменов.

Митингующие сначала собрались на площади Ленина, оттуда пошли по центральным улицам города. «В Хабаровске уже десятый час вечера и митингующие снова идут по улицам», — пишет Интерфакс. По их данным, полиция не проводит никаких задержаний.

Вчера на несанкционированном митинге собралось порядка 12 тысяч человек, передает региональное УМВД. Пока нет данных, сколько человек вышли на площадь 12 июня.

Фургала арестовали 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Также следствие проверяет, не был ли губернатор причастен к другим особо тяжким преступлениям, которые были совершены в разное время в Приморском и Хабаровском краях и Амурской области. После ареста в поддержку Фургала вышли десятки тысяч местных жителей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал действия властей, напоминает «Национальная служба новостей». По его словам, партия поддержала поправки в Конституцию РФ, а потом губернатора от ЛДПР арестовали. Власти назвали это шантажом, отмечает агентство Nation News.