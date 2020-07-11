10 июля 2020

В Хабаровске начались стихийные митинги в поддержку Фургала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал подозревается в организации двух убийств 15 лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровске прошла демонстрация в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который был арестован по подозрению в организации убийств. К 12:00 местного времени жителей города через соцсети призывали прийти к площади Ленина, которая была перекрыта забором для дезинфекции.

«Ровно в 12:00 собравшиеся свалили часть забора, прошли на площадь, а потом двинулись по проезжей части улицы Муравьева-Амурского к Комсомольской площади, скандируя лозунги в поддержку губернатора», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По информации агентства, из-за стихийного митинга движение транспорта было затруднено, однако автомобилисты поддерживали собравшихся, сигналя им.

Полиция решила не вмешиваться, а лишь помогала регулировать движение автомобилей, пишет дальневосточное СМИ. По оценке информационного агентства, количество людей, которые вышли в поддержку Фургала, превысило участников последних акций «Бессмертный полк», на которые собиралось до 60 тысяч человек. Ранее в официальном аккаунте Сергея Фургала пресс-служба губернатора напомнила хабаровчанам, что участие в несанкционированном митинге может привести к штрафам и арестам.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства, объяснили задержание Фургала декриминализацией Дальнего Востока. Суд арестовал его до 9 сентября. Ведомство доставило губернатора в Москву. Следователи планируют просить об аресте чиновника, передает RT. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, куда входил Фургал, заявил, что задержание чиновника произошло в не совсем корректной форме. Он добавил, что из партии губернатора исключать не будут. В разговоре с URA.RU дальневосточные политологи предсказывали масштабные протесты в регионе.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...