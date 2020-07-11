В Хабаровске начались стихийные митинги в поддержку Фургала

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства, объяснили задержание Фургала декриминализацией Дальнего Востока. Суд арестовал его до 9 сентября. Ведомство доставило губернатора в Москву. Следователи планируют просить об аресте чиновника, передает RT . Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, куда входил Фургал, заявил, что задержание чиновника произошло в не совсем корректной форме. Он добавил, что из партии губернатора исключать не будут . В разговоре с URA.RU дальневосточные политологи предсказывали масштабные протесты в регионе.

Полиция решила не вмешиваться, а лишь помогала регулировать движение автомобилей, пишет дальневосточное СМИ. По оценке информационного агентства, количество людей, которые вышли в поддержку Фургала, превысило участников последних акций «Бессмертный полк», на которые собиралось до 60 тысяч человек. Ранее в официальном аккаунте Сергея Фургала пресс-служба губернатора напомнила хабаровчанам, что участие в несанкционированном митинге может привести к штрафам и арестам.

«Ровно в 12:00 собравшиеся свалили часть забора, прошли на площадь, а потом двинулись по проезжей части улицы Муравьева-Амурского к Комсомольской площади, скандируя лозунги в поддержку губернатора», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По информации агентства, из-за стихийного митинга движение транспорта было затруднено, однако автомобилисты поддерживали собравшихся, сигналя им.

В Хабаровске прошла демонстрация в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который был арестован по подозрению в организации убийств. К 12:00 местного времени жителей города через соцсети призывали прийти к площади Ленина, которая была перекрыта забором для дезинфекции.

Сергей Фургал подозревается в организации двух убийств 15 лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно