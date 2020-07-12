В жару людям нужно тщательнее следить за общим состоянием организма, считает Геннадий Малахов Фото: https://vk.com/id148386186

При сильной жаре человеку стоит обратить внимание на общее состояние организма и следить за рядом факторов, свидетельствующих об опасности. Об этом URA.RU рассказал теледоктор Геннадий Малахов.

Жаркая погода может нанести удары по всему телу, предупредил Малахов. «Начинает болеть голова, тело буквально загорается, могут начаться боли в сердце, повыситься давление, а также нарушится координация движения и мыслительные процессы. Все это говорит о том, что жара нанесла вам удар. Начнут вскрываться все скрытые болячки. Самая главная группа риска — сердечники и те, у кого проблемы с давлением», — рассказал URA.RU Малахов.

Чтобы укрепить организм в жаркие дни, а также защитить его во время стоит соблюдать некоторые правила, советует Геннадий Малахов. «Кушать побольше овощных салатов, купить в аптеке слоевище морской капусты, перемолоть на кофемолочке и добавлять в салаты, этот порошок будет восполнять соль, которую организм теряет в жаркие дни. Не стоит есть ничего тяжелого. И поменьше двигаться. — советует теледоктор. — Нужно как можно меньше выходить на улицу, особенно с 11:00 до 16:00. А если уж пришлось выйти, то обязательно брать с собой бутылочку воды и платок. Смочить его и протираться, а также накрывать голову»- рассказал Малахов.

При ухудшении самочувствия нужно обязательно перебраться в прохладное место, отмечает Малахов. Кроме того, если человеку рядом стало плохо, не стоит медлить с вызовом специалистов. «Сразу же перенести человека в прохладное место, а после этого вызвать скорую помощь», — заключил он.

Жара накрыла многие регионы России некоторое время назад, в южных регионах страны температура превышала 40 градусов. Позднее синоптики сообщали, что похолодание может прийти в конце недели, пишет Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.