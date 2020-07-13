Россиянам, работающим на удаленке, могут компенсировать расходы

Работодателей обяжут возмещать расходы сотруднику, когда он трудится вне офиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Минтруда поддержали законопроект, защищающий права дистанционных сотрудников. Депутаты Госдумы в рамках этого документа предложили обязать работодателей возмещать расходы сотруднику, когда он трудится вне офиса. В частности, речь идет об использовании личного компьютера, расходах на оплату интернета и электричества, телефонных звонков.

«Такой пункт может появиться в коллективных договорах, локальных нормативных актах <…>, трудовых договорах о дистанционной работе», — пояснил «Известиям» один из авторов документа первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Депутат отметил, что работодатель и сотрудник должны будут сами решить, как этот вопрос будет урегулирован на практике. «К примеру, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат», — предположил парламентарий.

По оценкам депутатов Госдумы, ставшими инициаторами поправок в Трудовой кодекс из-за удаленной работы, до пандепии на удаленке трудились порядка 30 тысяч человек, во время карантина количество таких сотрудников возросло до пяти млн. Законопроект. который Госдума обещает рассмотреть до конца года, раскрывает основные понятия и условия режима удаленки, в том числе право работника не находиться на связи круглосуточно.

Ранее в сервисе по подбору персонала «Работа.ру» сообщили, что самую большую зарплату за работу, которую можно выполнять дистанционно, в России могут получать главные бухгалтеры — до 250 тысяч в месяц. Переводчик с английского может заработать от 150 до 200 тысяч, менеджер по развитию бизнеса — от 100 тысяч рублей.

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