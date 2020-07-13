Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села

Жертвами конфликта стали три военнослужащих Азербайджана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов азербайджанское село Агдам. Жертвами конфликта стали три военнослужащих из Азербайджана. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В то же время пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла «Интерфаксу» информацию и заявила, что армянские ВС не ведут огонь по населенным пунктам, под прицел берут исключительно технические средства и инженерные инфраструктуры ВС Азербайджана. Отмечается также, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится в контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта и уже представил им «ситуацию на месте и угрозы дальнейшей эскалации».

Ранее сообщалось, что азербайджанские военные попытались захватить пограничный пункт Армении. Противостояние на границе длится с 12:00. Началось все с того, что вооруженные силы Армении обстреляли артиллерийские установки Азербайджана.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Однако это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются.

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