Конфликт между водителями начался на дороге. А завершился на парковке ТРЦ «Сити молл» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На парковке возле тюменского ТРЦ «Сити молл» водитель такси «Ситимобил» с ножом в руках устроил погоню за мужчиной, который сделал ему замечание. Об этом участник конфликта Артем Сафин рассказал в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». По словам тюменца, незадолго до этого таксист ехал за ним на дороге и непрерывно сигналил.

«Я спрашиваю его вполне обычно, без грубости: „Простите, это вы мне сигналили?“. На что он мне ответил „Да, ты лучше со мной не шути, плохо кончится“. Я понял, что диалога у нас не получится, решил не тратить времени на это и пошел в сторону сервиса, на работу. Водитель такси в это время заглянул к себе в машину. Решил я оглянуться и увидел, как он с ножом бежит за мной, такого конечно я не ожидал. И вот вопрос к руководству данного такси: вы хоть как-то на адекватность своих водителей проверяете?», — написал Сафин в своей публикации.

В комментариях к записи пользователи поддержали тюменца, за которым бегал таксист. «Так оставлять ситуацию точно нельзя, он потом из-за косого взгляда прирежет кого-нибудь», — уверена Елена Аверина. «Вообще нужно собрать подписи и в прокуратуру с обращением, чтобы провели проверку всех такси», — считает Ольга Устинова. «Вот его точно проверить нужно. С таким успехом он и на пассажиров может кинуться», — заявил Антон Вальковский.

Один из коллег таксиста на условиях анонимности рассказал о том, что водитель уже лишился работы. «С машины его сняли. На компанию, которой принадлежит автомобиль, он больше не работает», — пояснил собеседник URA.RU. В центральный офис агрегатора «Ситимобил» направлен письменный запрос.