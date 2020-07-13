Информация по встречам и плану работы Юрия Трутнева в Хабаровске закрыта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровск с негласным визитом прибыл заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Ранее в городе прошли массовые акции протеста против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Известно, что Трутнев уже встретился с руководством силовых структур и представителями краевого правительства.

По данным « Коммерсанта », Трутнев прибыл в Хабаровск 12 июля. После встречи с силовиками полпред президента РФ провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. «Полпред обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения», — пишет издание. С протестующими Трутнев не встречался.

В правительстве региона сообщили, что не имеют информации о плане работы и встреч полпреда РФ. По мнению источника «Коммерсанта», из-за протестов в регионе Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере, поэтому он ищет компромисс с местными элитами.

Сергий Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, в 2004—2005 годах губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова. Он также проверяется на причастность к преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области. Свою вину Фургал не признал. После этого в регионе начались массовые протесты, передает сайт VSE42.Ru.

По мнению ряда политологов, пост губернатора Хабаровского края может занять заместитель полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов — ранее он руководил администрацией губернатора Пермского края. Как рассказали «Коммерсанту» очевидцы, Куранов прибыл в Хабаровск вместе с Трутневым и был замечен в стороне от протестующих.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.