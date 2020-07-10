Куранов ранее входил в число кандидатов на кресло пермского губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Возможное назначение заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григория Куранова на пост губернатора Хабаровского края будет зависеть от личных договоренностей Куранова с его шефом — Юрием Трутневым. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Такую оценку дал политолог появившейся в tеlegram-канале «BRIEF/НЕЗЫГАРЬ» информации о том, что в числе кандидатур на должность врио хабаровского губернатора может оказаться Григорий Куранов. По его словам, политическое влияние полпреда Трутнева на дальневосточный регион безоговорочно.

«Трутнев получил от федерального центра карт-бланш на проведение кадровой политики на Дальнем Востоке. Если такие намерения (пролоббировать Куранова на должность губернатора — URA.RU) у Трутнева действительно есть, то у него хватит лоббисткого ресурса их реализовать», — отметил Салин. Политолог Илья Гращенков, в свою очередь, напомнил, что Куранов являлся одним из претендентов на кресло главы Пермского края, когда стало известно о переходе пермского губернатора Максима Решетникова в Москву.

«В данном случае Куранов опять-таки фигурирует, в числе возможных кандидатов на губернаторское кресло, поскольку претендовать на Хабаровский край могут те группы влияния, которые связаны с Дальним Востоком. Речь, прежде всего, идет о креатурах Трутнева», — пояснил Гращенков.

В 2012-13 годах Куранов руководил администрацией губернатора Пермского края. Сам он в беседе с корреспондентом URA.RU информацию о возможном назначении на пост главы региона оставил без комментариев. В полпредстве президента в ДФО не ответили на звонок корреспондента агентства из-за разницы во времени.

Накануне стало известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следствие подозревает его в организации убийств двух бизнесменов и сотрудничестве с ОПГ. В пятницу, 10 июля, суд арестовал Фургала на два месяца.