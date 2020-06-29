Глава свердловского ГУ МВД назначил начальником бывшего коллегу

Александр Мешков расставляет в свердловской оплиции своих людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сысерти (Свердловская область) назначен начальник полиции, который ранее служил вместе с новым главой свердловского областного полицейского главка. О назначении сообщили URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области.

«В рамках комплексного инспектирования был представлен новый начальник ОВД Сысерти Александр Глущенко», — сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что Глущенко ранее работал в УЭБ и ПК УМВД Астраханской области под началом Александра Мешкова, который с сентября 2019 года возглавляет свердловский полицейский главк. Ранее Александр Мешков назначил в свердловскую полицию еще двух своих коллег по прежней службе. В январе заместителем начальника ГУ МВД по Свердловской области был назначен Сергей Ремезков, который у Мешкова в Астрахани руководил оперативно-розыскной частью собственной безопасности. В марте начальником УМВД по Екатеринбургу стал Игорь Озеров, который на протяжении нескольких лет служил под началом Мешкова в Твери.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках кадровой ротации предыдущий глава сысертской полиции Евгений Узянов возглавил центр кинологической службы областного полицейского главка.

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