Автор закона о компенсации на удаленке ответил на критику

У сотрудников будет право на возмещение затрат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Право дистанционного сотрудника на компенсацию расходов будет прописано в трудовом кодексе. Однако как именно будет осуществляться расчет понесенных затрат, предстоит решать в каждом конкретном случае работодателю и сотруднику, уточнил URA.RU один из авторов законопроекта первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий работодателей возмещать расходы сотруднику, работающему дистанционно. В частности, речь идет об использовании личного компьютера, расходах на оплату интернета, электричества и телефонных звонков. В разговоре с URA.RU экономист Виталий Калугин заявил, что данный законопроект экономически неэффективен и имеет недоработки.

Однако Тарсенко настаивает на обратном. Так как у представителей разных профессий совершенно разные потребности в использовании техники, то подход к возмещению затрат, по мнению авторов закона, тоже должен быть разным. «Работнику может выдаваться служебный телефон, или же работодатель может оплачивать расходы, связанные с профессиональной деятельностью сотрудника. Также может компенсироваться амортизация оборудования, которое использует работник. Эти вопросы также могут быть решены через соответствующее увеличение зарплаты работника», — предлагает Тарасенко.

Как эти расходы будут рассчитываться, может быть прописано в подзаконном акте либо может стать предметом трудового договора или дополнения к нему, отмечает парламентарий. Эти вопросы должны быть предметом договоренностей, главное, чтобы работник имел это право на компенсацию, отмечает Тарасенко «Если работодатель не будет его выполнять, тогда он автоматически будет нарушать трудовое законодательство. А сотрудник сможет обратиться в Рострудинспекцию, а, в конечном счете, в суд. Главное, документально должно быть оговорено, что характер труда работника предполагает его расходы», — резюмировал собеседник агентства.

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