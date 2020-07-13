Сложность заключается в расчете затраты ресурсов сотрудником Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Законопроект, обязывающий работодателей возмещать расходы сотрудникам на удаленке, не будет работать, считает экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. В разговоре с URA.RU он заявил, что данный закон экономически неэффективен.

«Это будет экономически неэффективно. Безлимитный доступ в интернет стоит где-то 500 рублей в месяц. Но работодатель заставит вас написать отчет, сколько из этой суммы вы потратили на работу. Останется в лучшем случае сто. Ради этого будет потрачено куча времени и бумаги. По сути, расходы превысят тот экономический эффект, который вы от этого получите», — уверен экономист.

По его словам, сотрудники просто не будут пользоваться данной возможностью из-за возможных сложностей с расчетом, сколько ресурсов было потрачено на работу, а сколько на личные нужды. Работодатель, в свою очередь, будет выплачивать копейки, но будет вынужден тратиться на услуги бухгалтера. Калугин также допустил, что некоторые сотрудники могут попробовать «раскрутить» работодателя на оплату аренды жилья в другой стране, но таких работников будет выгоднее уволить.

Увольнение настойчивых сотрудников из-за нежелания компенсировать их расходы на дистанционную работу также допустил проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов. Однако эксперт уверен, что закон удастся доработать на практике. В остальном же данный проект, как он считает, важен. «Можно предположить, что в некоторых случаях работодатели не захотят следовать положениям этого закона. Посмотрим, как эта практика будет складываться, как можно будет защищать права работников», — заключил собеседник агентства.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, обязующий работодателей возмещать расходы сотруднику, когда он трудится вне офиса. В частности, речь идет об использовании личного компьютера, расходах на оплату интернета и электричества, телефонных звонков. Законопроект уже поддержал Минтруд. Документ также призван регулировать вопросы, связанные с регламентацией режима труда и отдыха. Там также прописаны обязательства работодателя по организации рабочего места сотрудника, пишет телеканал 360.

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