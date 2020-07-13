Работникам не платили зарплату три месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотни мигрантов, строящих газоперерабатывающий завод для «Газпрома», устроили бунт в городе Свободный (Амурская область). Работники ворвались в офис турецкой компании Renaissance Heavy Industries, которая руководит строительством, и требуют выплатить им задержанную зарплату.

«Турецкая компания „Renaissance Heavy Industries“, являющаяся подрядчиком, не платила людям зарплату больше трех месяцев», — уточняет портал Readovka . Вахтовики пришли в офис компании и устроили там погром. Они бьют стекла офиса и служебные автомобили, а также разгромили местный магазин.

На место вызвали сотрудников Росгвардии и ОМОН. Однако за протестующими численное превосходство. Как сообщают очевидцы, на стройплощадке трудятся 17 тысяч мигрантов, которые в любой момент могут присоединиться к бунту. На данный момент строительные работы прекращены.

В пресс-службе Амурского ГПЗ изданию Meduza сообщили, что сейчас проводится расследование инцидента. По данным портала, силовики задержали несколько мигрантов и уже разогнали протестующих.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.