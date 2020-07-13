Сотни вахтовиков устроили погром на Амурском заводе «Газпрома». ВИДЕО

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Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, гастрабайтеры, строители, мигранты, разнорабочие, гастарбайтеры, рабочие
Работникам не платили зарплату три месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотни мигрантов, строящих газоперерабатывающий завод для «Газпрома», устроили бунт в городе Свободный (Амурская область). Работники ворвались в офис турецкой компании Renaissance Heavy Industries, которая руководит строительством, и требуют выплатить им задержанную зарплату.

«Турецкая компания „Renaissance Heavy Industries“, являющаяся подрядчиком, не платила людям зарплату больше трех месяцев», — уточняет портал Readovka. Вахтовики пришли в офис компании и устроили там погром. Они бьют стекла офиса и служебные автомобили, а также разгромили местный магазин.

На место вызвали сотрудников Росгвардии и ОМОН. Однако за протестующими численное превосходство. Как сообщают очевидцы, на стройплощадке трудятся 17 тысяч мигрантов, которые в любой момент могут присоединиться к бунту. На данный момент строительные работы прекращены.

В пресс-службе Амурского ГПЗ изданию Meduza сообщили, что сейчас проводится расследование инцидента. По данным портала, силовики задержали несколько мигрантов и уже разогнали протестующих.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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