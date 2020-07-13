Сотни мигрантов, строящих газоперерабатывающий завод для «Газпрома», устроили бунт в городе Свободный (Амурская область). Работники ворвались в офис турецкой компании Renaissance Heavy Industries, которая руководит строительством, и требуют выплатить им задержанную зарплату.
«Турецкая компания „Renaissance Heavy Industries“, являющаяся подрядчиком, не платила людям зарплату больше трех месяцев», — уточняет портал
На место вызвали сотрудников Росгвардии и ОМОН. Однако за протестующими численное превосходство. Как сообщают очевидцы, на стройплощадке трудятся 17 тысяч мигрантов, которые в любой момент могут присоединиться к бунту. На данный момент строительные работы прекращены.
В пресс-службе Амурского ГПЗ изданию Meduza сообщили, что сейчас проводится расследование инцидента. По данным портала, силовики задержали несколько мигрантов и уже разогнали протестующих.
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