По официальной информации, ситуация полностью под контролем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курсанты Челябинского военного училища штурманов (ЧВВАКУШ) сообщили URA.RU про обострение ситуации с коронавирусом. По словам инсайдеров, санчасть переполнена, лекарства приходится покупать за свой счет, а меры безопасности существенно ослаблены. В Центральном военном округе отвергли эти претензии.

«С начала июня нас перед парадом отозвали из отпуска. Парад отменили, но мы сидим здесь безвылазно. В группах примерно по три десятка человек, из них по пять-шесть болеют. Летом такого не бывало никогда, — рассказал инсайдер. — Санчасть переполнена. Многих, кто приходит туда с температурой, отправляют обратно. Врачи вынуждены установить „порог“ в 37,8 градуса — с такой температурой есть шанс, что тебя положат».

По словам курсанта, просившего не называть его имени, когда острую фазу болезни удается купировать, пациентов выписывают, чтобы освободить места — и симптомы зачастую возвращаются. В том числе жалуются на потерю чувства вкуса и способности различать запахи — характерный признак коронавирусной инфекции. «Мои товарищи, да и многие другие курсанты, которые слегли с температурой выше 37,5 лечились купленным за свой счет ремантадином», — добавил собеседник. По его словам, тестируют на COVID лишь в случаях, когда температура очень высока или флюорография подтверждает пневмонию.

«В середине весны действительно предпринимались очень жесткие меры. А теперь махнули рукой на все. Такое ощущение, что решено дать всем переболеть и получить коллективный иммунитет», — резюмирует инсайдер.

«Эпидемиологическая обстановка в училище удовлетворительная и полностью контролируется военными медиками. 16 военнослужащих, у которых COVID-19 был выявлен ранее, лечатся в гарнизонном военном госпитале. Их состояние хорошее, заболевание протекает бессимптомно, — прокомментировали эту информацию в пресс-службе Центрального военного округа. — Новых случаев в филиале нет, ни один из заболевших не проходит лечение на территории ЧВВАКУШ».

Также в пресс-службе ЦВО опровергли сведения об отсутствии мест в санчасти и «температурном пороге» для больных. «Комплекс мер по противодействию заносу и распространению вирусных заболеваний, организован входной барьерный контроль на КПП с обязательной термометрией, проводится ежедневная дезинфекция и санитарная обработка всех помещений, объектов и территории», — добавили также в пресс-службе округа.

По данным официального бюллетеня Минобороны, к которому также адресовали URA.RU в ЦВО, из 266 военнослужащих, курсантов и слушателей военных вузов сейчас 237 человек лечатся в госпиталях МО РФ, в изоляторах по месту службы— 11, в гражданских больницах 10 человек и изолированы дома еще восемь. «Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений», — говорится в бюллетене. «Раскладки» по военным вузам в документе нет.