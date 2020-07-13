Глава ВОЗ осудил страны за плохую борьбу с коронавирусом

Глава ВОЗ обвинил некоторые страны в том, что они неправильно борются с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Многие страны пошли неверным путем в борьбе с коронавирусом, перестав принимать серьезные меры по противодействию инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус. Об этом он сказал во время прямой трансляции в Twitter.

«Слишком многие страны пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого», — утверждает Гебрейсус. Глава ВОЗ подчеркнул, что неоднозначные сигналы глав государств подрывают доверие к ним.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения не уточнил, какие конкретно страны идут неверным путем в борьбе с инфекцией. Тем не менее, он подчеркнул, что ситуация с пандемией будет только ухудшаться, если люди не будут придерживаться элементарных правил. Это значит носить маски, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и изолироваться дома при наличии симптомов коронавируса. Власти должны чаще напоминать гражданам о них, считает Тедрос Гебрейсус.

Руководитель ВОЗ отметил, что понимает сложности при борьбе с вирусом. Многие страны испытывают проблемы в экономике, здравоохранении и социальной сфере. Однако пока нет эффективной вакцины, ради спасения жизней придется потерпеть трудности и пользоваться доступными способами предотвращения заражения, говорит Гебрейсус.

12 июля стало известно, что заразность коронавируса выросла на 30%. Одновременно с этим институт Гамалеи объявил, что испытания Российской вакцины от COVID-19 скоро закончатся, пишет агентство Nation news. Второй этап продлится до 28 июля.

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