Ученые: коронавирус стал заразнее

Мутация не сделала вирус более смертоносным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус стал заразнее почти на 30%. Об этом заявил декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Леунг.

«Число людей, которые могут заразиться от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной — трех в марте до четырех в настоящее время», — цитирует Габриэля Леунга издание South China Morning Post. По словам ученого, заразность увеличилась из-за мутации вируса, пишет агентство Nation News.

Однако эта мутация не сделала вирус более смертоносным, отмечает телеканал 360. Мутация повлияла только на заразность COVID-19.

Ранее в ВОЗ сообщали, что коронавирус пока не имеет мутаций, которые бы сделали его более опасным. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал разговоры о второй волне коронавируса спекуляциями — она может и не наступить. Все предположения о второй волне, по его словам, основаны на неправильном понимании природы коронавируса.

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