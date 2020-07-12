Ученые: коронавирус стал заразнее

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Дезинфекция в екатеринбургском метрополитене против распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, метрополитен, защитный костюм, эпидемия, респиратор, метро, санитарная обработка, covid-19, химобработка, химическая обработка, коронавирус
Мутация не сделала вирус более смертоносным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус стал заразнее почти на 30%. Об этом заявил декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Леунг.

«Число людей, которые могут заразиться от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной — трех в марте до четырех в настоящее время», — цитирует Габриэля Леунга издание South China Morning Post. По словам ученого, заразность увеличилась из-за мутации вируса, пишет агентство Nation News.

Однако эта мутация не сделала вирус более смертоносным, отмечает телеканал 360. Мутация повлияла только на заразность COVID-19.

Ранее в ВОЗ сообщали, что коронавирус пока не имеет мутаций, которые бы сделали его более опасным. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал разговоры о второй волне коронавируса спекуляциями — она может и не наступить. Все предположения о второй волне, по его словам, основаны на неправильном понимании природы коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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