13 июля 2020

Минтруд РФ пояснил, как будут компенсировать расходы на удаленке

© Служба новостей «URA.RU»
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Порядок компенсаций будет регламентировать Трудовой кодекс Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выполнение заданий работодателя в нерабочее время на удаленке оплатят как сверхурочную работу, а затраты на электроэнергию будут компенсировать в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами. Так в Минтруда РФ прокомментировали предлагаемые поправки в Трудовой кодекс.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий работодателей возмещать расходы сотруднику, работающему дистанционно. В частности, речь идет об использовании личного компьютера, расходах на оплату интернета, электричества и телефонных звонков.

«Вопросы компенсации затрат на электроэнергию на удаленном режиме и использование личного оборудования решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами», — цитирует представителей Минтруда РИА Новости.

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что предлагаемые поправки закрепляют неприкосновенность времени отдыха. Предполагается, что для удаленных работников, также как и для работающих в офисе, будет установлен график работы. Взаимодействие в работодателем во время отдыха сотрудника возможно при письменном согласии, отраженном в трудовом договоре. Оно должно оплачиваться в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы. Порядок выплат регламентируется статьей 152 ТК РФ.

Экономист Виталий Калугин заявил, что данный законопроект экономически неэффективен и имеет недоработки. Однако первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко настаивает на обратном. Он уточнил, что право дистанционного сотрудника на компенсацию расходов будет прописано в Трудовом кодексе. Однако как именно будет осуществляться расчет понесенных затрат, предстоит решать в каждом конкретном случае работодателю и сотруднику.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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