13 июля 2020

Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении средств Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения гендиректору
Суд приговорил его к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Новит Про» Андрею Петрову за хищение более 368 миллионов рублей при проектировании подводной лодки «Варшавянка». Его приговорили к трем годам заключения и штрафу.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что на протяжении пяти лет Петров в составе объединенной преступной группы получил бюджетные деньги Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа. По версии следствия, эти деньги были похищены. В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Петров свою вину признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В качестве подозреваемых, помимо бывшего гендиректора «Новит Про», задержали действующего на тот момент директора компании Валерия Пшеничного, а также заместителя главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеба Емельченкова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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