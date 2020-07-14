Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении средств Минобороны

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Новит Про» Андрею Петрову за хищение более 368 миллионов рублей при проектировании подводной лодки «Варшавянка». Его приговорили к трем годам заключения и штрафу.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судов города.
Установлено, что на протяжении пяти лет Петров в составе объединенной преступной группы получил бюджетные деньги Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа. По версии следствия, эти деньги были похищены. В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Петров свою вину признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
В качестве подозреваемых, помимо бывшего гендиректора «Новит Про», задержали действующего на тот момент директора компании Валерия Пшеничного, а также заместителя главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глеба Емельченкова.
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