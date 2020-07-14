В ЛДПР назвали трех кандидатов на смену Фургала

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Губернатор Сергей Фургал задержан в Хабаровске по дороге с работы 9 июля по подозрению в организации убийств двух предпринимателей в 2004—2005 годах. В тот же день он был доставлен на допрос в Москву. 10 июля Басманный суд столицы принял решение арестовать Фургала до 9 сентября. В минувшие выходные в Хабаровске прошли несогласованные акции в поддержку Фургала, напоминает RT . Лидер ЛДПР Жириновский заявил, что губернатор Хабаровского края был невыгоден правительству своими оппозиционными взглядами .

Он подчеркнул, что на пост Фургала могут быть выдвинуты три кандидата — председатель комиссии по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев, председатель комиссии по спорту Михаил Дегтярев и депутат Госдумы Андрей Андрейченко. По информации Черкасова, по ним уже поданы документы в «соответствующие кабинеты».

«Мы очень надеемся, что этого указа не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — цитирует Черкасова телеканал 360 .

Если в Кремле примут решение об отставке арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, то его преемником должен стать представитель ЛДПР. Об этом заявил депутат партии Кирилл Черкасов.

Названы имена трех кандидатов на смену Фургала, все они — из ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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