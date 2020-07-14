13 июля 2020
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10 июля 2020

В ХМАО горят леса в черте города. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители призывают попросить помощи в тушении огня у других регионов, а также привлечь авиацию Фото: пресс-служба МЧС ХМАО

На окраине Югорска горят леса. Для тушения огня, из-за которого дымом заволокло часть города, задействованы 93 человека и 7 пожарных автомобилей, а с помощью бульдозеров создаются минерализованные полосы для предотвращения распространения огня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.

«Распространение пожара идет по двум направлениям. Распространение в сторону Югорска мы остановили, теперь работаем по локализации со стороны города Советский. На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Сосредоточенной группы сил и средств достаточно для ликвидации огня», — добавили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на замначальника управления пожаротушения ГУ МЧС России по ХМАО Дмитрия Волохина.

По официальной информации, площадь пожара составляет не менее 20 гектар. К тому же, решением местных властей, к тушению пожара привлечены муниципальные службы спасения и добровольные пожарные. В самом крупном сообществе Югорска в социальной сети «Вконтакте» люди охотно делятся фотографиями ЧП и призывают попросить помощи в тушении огня у других регионов, а также привлечь авиацию.

Это не первый лесной пожар в Югорске в последнее время. Месяц назад URA.RU писало, что там уже горели около пяти гектаров леса. По официальной информации, возгорание произошло на территории, подготовленной для строительства. О точной причине пожара тогда так и не сообщили.

Фото: сообщество «ЧП | Югорска и Советского района»
Фото: сообщество «ЧП | Югорска и Советского района»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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