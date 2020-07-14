Ученые выявили связь между пыльцой и коронавирусом

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На сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн, сообщает « Национальная служба новостей ». В России коронавирусом заразились более 733 тысяч человек, напоминает издание « Дни.ру ». По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина от инфекции может поступить в гражданский оборот уже в августе, пишет « Утро.ру ».

Однако российские специалисты сочли такой вывод преждевременным. По словам академика РАН, иммунолога Виталия Зверева, коронавирус распространяется в любое время года и при любых условиях. Кроме того, такой аллерген, как пыльца, не стимулирует иммунную систему, а заставляет ее неправильно работать.

Как объяснили специалисты, летом иммунитет человека начинает работать активнее из-за действия аллергенов от пыльцы и возникновения особого аэрозоля в воздухе, который сокращает число вирусных частиц в атмосфере. «Мы предполагаем, что появление пыльцы в сочетании с погодными переменными может объяснить сезонность эпидемий гриппа и других респираторных заболеваний, включая COVID-19», — цитирует « Известия » препринт статьи голландских ученых.

Распространение коронавируса может уменьшаться летом из-за цветения растений и возникновения пыльцы. К такому выводу пришли ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус, которые выявили связь между появлением пыльцы и уменьшением случаев заражения респираторными заболеваниями, среди которых грипп и COVID-19.

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