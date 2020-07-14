13 июля 2020

Кураев отправил игуменью Феофанию в ад с комфортом. Она купила Мерседес за 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Протодиакон Андрей Кураев обвинил игуменью Феофанию в причастности к гибели ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что настоятельница Покровского женского монастыря в Москве игуменья Феофания попадет в ад с комфортом. Ранее в СМИ сообщалось, что она купила новый Mercedes-Benz за 10 млн рублей.

По его словам, игуменья отказала в помощи служившему у нее священнику, который просил денег на операцию для сына. «Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом», — написал Кураев в LiveJournal.

Игуменья Феофания недавно приобрела Mercedes-Benz S-класса за 10 млн рублей, сообщает портал «Открытые медиа». По данным издания, ей также принадлежит квартира в одной из многоэтажек на Таганской улице площадью 53,2 квадратного метра, стоимость которой оценивается в 16 млн рублей.

Феофания уже 25 лет является настоятельницей Покровского женского монастыря, где хранятся мощи святой Матроны Московской. Она также руководит пятизвездочной гостиницей «Покровская» и четырехзвездочной «Даниловской». Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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