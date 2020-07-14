Режим ограничительных мер в Пермском крае продолжает действовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 июля — 216-й день с момента выявления коронавируса и 126-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 733 699 инфицированных (+6 537 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 474 (+71) человек, вылечилось 3366 (+26) заразившихся, умерло — 96.

В регионе новый всплеск заражения коронавирусом. В Пермском крае — 71 заразившийся за сутки (на 10 человек больше, чем за предыдущие сутки). Коэффициент распространения инфекции незначительно снизился, до 0,95 (12 июля — 0,99). Среди заболевших — шестеро детей. Большая часть (51 человек) проходит лечение в домашних условиях, 20 человек госпитализированы.

Ограничения из-за коронавируса в Пермском крае продлены до 28 июля. Такое решение принял по итогам заседания краевой оперштаб. Одновременно с этим введены новые послабления: открываются аттракционы, стадионы и кафе с окнами без стекол. Одобрены изменения в режим ограничений, действующих в крае. Так, разрешены речные круизы длительностью более 5 дней с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Учреждения санаторно-курортной отрасли в Пермском крае просят разрешить им работать, несмотря на режим ограничений. Они опубликовали петицию на сайте Сhange.org, адресовав ее краевому правительству. В ней говорится, что учреждения отрасли до сих пор не получили финансовую поддержку из-за пандемии и «находятся в чрезвычайно сложной ситуации».

Дать возможность организациям санаторно-курортной отрасли работать могут в конце июля. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев отметил, что при условии сохранения стабильности ситуации такую возможность можно будет рассмотреть во второй половине месяца. Деятельность санаториев и курортов, имеющих медицинскую лицензию, может быть возобновлена с 27 июля.

Краевые власти усилят термоконтроль пассажиров, прибывающих на вокзалы Перми. По словам главного санитарного врача края Виталия Костарева, в некоторых регионах показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше, чем в Пермском крае . В летний период пассажиропоток значительно увеличивается. Для того чтобы минимизировать случаи, связанные с завозным фактором, посты термометрического мониторинга на выезд из Перми будут сняты. Это позволит сосредоточить освободившиеся терминалы на постах для прибывающих из других территорий или регионов и избежать очередей.