Сегодня, 14 июля — 216-й день с момента выявления коронавируса и 126-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 733 699 инфицированных (+6 537 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 474 (+71) человек, вылечилось 3366 (+26) заразившихся, умерло — 96.
В регионе новый всплеск заражения коронавирусом. В Пермском крае — 71 заразившийся за сутки (на 10 человек больше, чем за предыдущие сутки). Коэффициент распространения инфекции незначительно снизился, до 0,95 (12 июля — 0,99). Среди заболевших — шестеро детей. Большая часть (51 человек) проходит лечение в домашних условиях, 20 человек госпитализированы.
Ограничения из-за коронавируса в Пермском крае продлены до 28 июля. Такое решение принял по итогам заседания краевой оперштаб. Одновременно с этим введены новые послабления: открываются аттракционы, стадионы и кафе с окнами без стекол. Одобрены изменения в режим ограничений, действующих в крае. Так, разрешены речные круизы длительностью более 5 дней с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Учреждения санаторно-курортной отрасли в Пермском крае просят разрешить им работать, несмотря на режим ограничений. Они опубликовали петицию на сайте Сhange.org, адресовав ее краевому правительству. В ней говорится, что учреждения отрасли до сих пор не получили финансовую поддержку из-за пандемии и «находятся в чрезвычайно сложной ситуации».
Дать возможность организациям санаторно-курортной отрасли работать могут в конце июля.
Краевые власти усилят термоконтроль пассажиров, прибывающих на вокзалы Перми. По словам главного санитарного врача края Виталия Костарева, в некоторых регионах
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