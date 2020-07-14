13 июля 2020
12 июля 2020
11 июля 2020

Коронавирус в Пермском крае: последние новости 14 июля. Ограничения продлены, но с послаблениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи
Режим ограничительных мер в Пермском крае продолжает действовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 июля — 216-й день с момента выявления коронавируса и 126-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 733 699 инфицированных (+6 537 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4 474 (+71) человек, вылечилось 3366 (+26) заразившихся, умерло — 96.

В регионе новый всплеск заражения коронавирусом. В Пермском крае — 71 заразившийся за сутки (на 10 человек больше, чем за предыдущие сутки). Коэффициент распространения инфекции незначительно снизился, до 0,95 (12 июля — 0,99). Среди заболевших — шестеро детей. Большая часть (51 человек) проходит лечение в домашних условиях, 20 человек госпитализированы.

Ограничения из-за коронавируса в Пермском крае продлены до 28 июля. Такое решение принял по итогам заседания краевой оперштаб. Одновременно с этим введены новые послабления: открываются аттракционы, стадионы и кафе с окнами без стекол. Одобрены изменения в режим ограничений, действующих в крае. Так, разрешены речные круизы длительностью более 5 дней с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Учреждения санаторно-курортной отрасли в Пермском крае просят разрешить им работать, несмотря на режим ограничений. Они опубликовали петицию на сайте Сhange.org, адресовав ее краевому правительству. В ней говорится, что учреждения отрасли до сих пор не получили финансовую поддержку из-за пандемии и «находятся в чрезвычайно сложной ситуации».

Дать возможность организациям санаторно-курортной отрасли работать могут в конце июля. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Глава Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев отметил, что при условии сохранения стабильности ситуации такую возможность можно будет рассмотреть во второй половине месяца. Деятельность санаториев и курортов, имеющих медицинскую лицензию, может быть возобновлена с 27 июля.

Краевые власти усилят термоконтроль пассажиров, прибывающих на вокзалы Перми. По словам главного санитарного врача края Виталия Костарева, в некоторых регионах показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше, чем в Пермском крае. В летний период пассажиропоток значительно увеличивается. Для того чтобы минимизировать случаи, связанные с завозным фактором, посты термометрического мониторинга на выезд из Перми будут сняты. Это позволит сосредоточить освободившиеся терминалы на постах для прибывающих из других территорий или регионов и избежать очередей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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