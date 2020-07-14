В регионе третий день снижается количество новых случаев заражения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 14 июля подтвердились 56 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Впервые после волны коронавируса в области, когда число новых случаев заражения увеличивалось, коэффициент распространения инфекции в регионе опустился ниже единицы.

«На 14 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 56 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане 28 заболевших, в Шадринске — 7. Остальные из Кетовского, Куртамышского, Петуховского Шатровского, Щучанского, Альменевского, Юргамышского Далматовского и Мишкинского районов.

Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе. Чтобы в регионе ввели новые послабления ограничений, связанных с коронавирусом, коэффициент распространения инфекции в регионе должен быть ниже единицы четыре дня подряд. 14 июля он составил 0,99.

С начала эпидемии в регионе всего выявили 1546 заболевших. По выздоровлению выписали 801 человека, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе выявили 11 июля. Тогда подтвердили 65 случаев.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.