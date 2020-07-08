Число новых случаев COVID-19 в Курганской области последние четыре дня не опускается ниже 50. Из-за такого резкого роста больных, ограничения, связанные с коронавирусом, в регионе можно будет ослабить в ближайшее время, только если число новых зараженных значительно снизится.
Для нового снятия ограничений региону нужно четыре дня подряд выполнять три условия: наличие свободного коечного фонда — не менее 50% от нормативной потребности (для Курганской области — 207 свободных коек), охват тестированием на COVID-19 — не менее 70 на 100 тысяч населения в день, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0. В области не выполняют третье условие. 8 июля этот коэффициент равнялся 1,6.
По прогнозу URA.RU, область сможет перейти на новый этап снятия ограничений в ближайшую неделю, только если все будет развиваться по оптимистичному сценарию. Для этого число новых заболевших каждый день должно сокращаться на пять человек.
По стабильному сценарию, в ближайшую неделю коэффициент в области будет ниже единицы только с 11 по 13 июля. Так будут развиваться события, если в регионе будут регистрировать по 49 новых случаев заражения COVID-19 в день (среднее значение по итогам последних семи дней). При пессимистичном варианте заболеваемость продолжит расти.
На 8 июля в регионе всего подтвердили 1180 случаев коронавирусной инфекции. Из них: 661 человек выздоровел, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса.
В Курганской области 1 апреля из-за угрозы COVID-19 ввели режим самоизоляции, сейчас он распространяется на лиц старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. 30 июня разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.
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