В России отменят обязательный карантин для приезжих из-за границы

Обязательный карантин для иностранцев и россиян отменяется с 15 июля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Иностранцам и гражданам РФ, прибывающим в Россию, больше не придется сидеть в изоляции 14 дней. С 15 июля обязательный карантин для них будет отменен. Люди должны будут сдавать тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

«При пересечении границы с Россией [иностранцы должны] информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль об отсутствии заболевания COVID-19 с представлением медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат», — рассказали об обязанностях приезжающих в Роспотребнадзоре. Ведомство уточняет, что люди, которые прибыли в Россию без теста на коронавирус могут пройти его в течение трех дней после прибытия. Граждане РФ также обязаны в течение трех дней сдать тест на COVID-19 методом ПЦР.

В случае положительного результата приезжий должен будет изолироваться для лечения там, где он живет. После этого сдавать анализы на коронавирус придется до момента, пока результат не будет отрицательным, объяснили в Роспотребнадзоре.

При этом глава ВОЗ 13 июля заявил, что недоволен тем, как некоторые страны борются с COVID-19. Он считает, что часть государств идут неверным путем. Какие это страны гендиректор организации не уточнил. За сутки до этого специалисты ВОЗ заявляли о рекордном приросте случаев заболевания коронавирусом в мире, пишет агентство Nation news.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.