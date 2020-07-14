«РУСАЛ» предложил сменить совет директоров «Норникеля»

В компании недовольны управленцами «Норникеля» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители крупнейшей в России компании по производству алюминия «РУСАЛ» предложили сменить руководство «Норникеля», а головной офис самой компании перенести в Норильск. Об этом говорится в официальном заявлении «РУСАЛа».

«Мы обратились к Совету директоров „Норникеля“ с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина поменять команду менеджмента и перенести головной офис компании в Норильск», — говорится в заявлении. Поводом для такого предложения стала череда экологических аварий на объектах «Норникеля».

Первая крупная авария на объекте «Норникеля» произошла 29 мая. На территории городской ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива, часть которого попала в близлежащие реки. 12 июля дочка «Норникеля» — компания «Норильсктрансгаз» сообщила о разгерметизации трубопровода. В результате инцидента, около 44,5 тонн авиационного топлива попали в озеро, напоминает «Национальная служба новостей».

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