«РУСАЛ» предложил сменить совет директоров «Норникеля»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Норильска. Норильск, норильский никель, норильск, норникель
В компании недовольны управленцами «Норникеля» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители крупнейшей в России компании по производству алюминия «РУСАЛ» предложили сменить руководство «Норникеля», а головной офис самой компании перенести в Норильск. Об этом говорится в официальном заявлении «РУСАЛа».

«Мы обратились к Совету директоров „Норникеля“ с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина поменять команду менеджмента и перенести головной офис компании в Норильск», — говорится в заявлении. Поводом для такого предложения стала череда экологических аварий на объектах «Норникеля».

Первая крупная авария на объекте «Норникеля» произошла 29 мая. На территории городской ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива, часть которого попала в близлежащие реки. 12 июля дочка «Норникеля» — компания «Норильсктрансгаз» сообщила о разгерметизации трубопровода. В результате инцидента, около 44,5 тонн авиационного топлива попали в озеро, напоминает «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...