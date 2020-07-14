13 июля 2020
12 июля 2020

В курганском городе не хватает воды из-за жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Петуховцы в ближайшую неделю смогут пользоваться водой только по шесть часов в день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Петухово (Курганская область) с 14 июля воду подают по шесть часов в день. Об этом на свой странице в соцсетях рассказал глава Петуховского района Игорь Арзин. По его словам, жители стали использовать слишком много воды из-за жаркой погоды.

«Ввиду сложившейся ситуации ООО „Петухово водоканал“ был составлен график подачи воды на эту неделю на ул. Красная и северную часть города. Водоснабжение будет подаваться утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00», — рассказал Арзин. Он отметил, что за последние дни в районную администрацию поступило большое количество обращений, связанных с периодическим отсутствием водоснабжения в городе.

Арзин назвал две причины нехватки воды. Во-первых, горожане используют много воды из-за установившейся жаркой погоды. Во-вторых, жители частного сектора сделали большое количество незаконных врезок в водопровод.

До конца июня по графику пользовались водой жители другого курганского города — Шумихи. К концу месяца власти смогли решить многолетнюю проблему с подачей воды, однако в июле в городе произошло несколько коммунальных аварий. Из-за них горожане в жару временно остались без воды. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в регионе сохранится до 17 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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