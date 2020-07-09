Из-за внезапного отключения не все горожане успели запастись водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шумиха (Курганская область) 9 июля из-за коммунальной аварии отключили воду. Об этом сообщила администрация Шумихинского района. Жители жалуются, что из-за этого не могут даже накормить детей. При этом, в регионе наблюдается аномально жаркая погода. Дневная температура воздуха в регионе не опускается ниже +30 градусов.

«9 июля с 9:00 ч. в г. Шумихе будет приостановлено водоснабжение в связи с аварией на центральном водопроводе по ул. Белоносова, 1а», — объяснили в администрации. Водоснабжение восстановят после устранения аварии.

В соцсетях жители высказали свое недовольство по поводу отключения. «Вот расскажите мне, как приготовить, как поесть самой, покормить ребенка», — сообщила одна из горожанок. «Как-то бы предупреждали, что воды не будет. Некоторые даже набрать не успели», — добавила другая.

Глава Шумихинского района Сергей Максимовских сообщил в соцсетях, что эта авария не связана с предыдущими отключениями воды в городе: «На сегодняшний день отсутствие водоснабжения — это частный случай». Он рассказал, что ранее правительство Курганской области выделило городу деньги на реанимацию дополнительных скважин в Шумихе. Это помогло решить проблему с подачей воды, которая существовала несколько лет в городе. После реанимации скважин воду стали подавать в штатном режиме.

До конца июня жителям Шумихи приходилось мыться по графику. На проблемы с подачей воды жители города жаловались с апреля. В 2018 году из-за крупной коммунальной аварии горожане остались на четыре дня без воды. Тогда бывший директор местного водоканала Денис Менщиков заявил, что за воду платили только 40% жителей.