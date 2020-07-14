В Тюменской области за последние сутки 84 тюменца заболели коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Это на один случай меньше, чем в пиковые даты — 13, 10 и 3 июля.
«Тюменская область — 84 зараженных», — говорится в сообщении оперштаба. В общей сложности с начала пандемии в регионе выявлено 4204 случая COVID-19. Подробностей о новых заболевших и очагах пока не сообщается.
По данным регионального оперативного штаба на 13 июля в Тюменской области, от COVID-19 скончались 20 пациентов. В регионе до 21 июля действует режим повышенной готовности, введенный губернатором Александром Моором.
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