Положительные тесты на COVID-19 за сутки подтвердились у 84 тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки 84 тюменца заболели коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Это на один случай меньше, чем в пиковые даты — 13, 10 и 3 июля.

«Тюменская область — 84 зараженных», — говорится в сообщении оперштаба. В общей сложности с начала пандемии в регионе выявлено 4204 случая COVID-19. Подробностей о новых заболевших и очагах пока не сообщается.

По данным регионального оперативного штаба на 13 июля в Тюменской области, от COVID-19 скончались 20 пациентов. В регионе до 21 июля действует режим повышенной готовности, введенный губернатором Александром Моором.