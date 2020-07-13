12 июля 2020
11 июля 2020
10 июля 2020

В Тюменской области число случаев коронавируса достигло пика

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, эпидемия, анализ, инфекция, коронавирус, covid, ковид
В Тюменской области более четырех тысяч заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Это на два случая больше, чем накануне.

«Тюменская область — 85 зараженных», — приводится в сообщении. В общей сложности с начала пандемии в регионе выявлено 4120 случаев заболевания коронавирусом. Число ежедневно регистрирующихся заражений в регионе увеличилось примерно вдвое по сравнению с пиковыми значениями предыдущих месяцев со второго июля. Максимальное число заболевших, 85 человек, ранее выявляли 3 и 10 июля.

По данным регионального оперативного штаба на 12 июля в Тюменской области от COVID-19 скончались 20 пациентов. Порядка 7 пациентов находятся на ИВЛ. Под наблюдением остаются 1385 человек, еще 76 — в обсерваториях.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область отдаляется от снятия карантина из-за увеличения числа заболевших.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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