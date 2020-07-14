Из-за карантина и жары нагрузка на озера Южного Урала резко выросла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Местные жители жалуются, что из-за наплыва отдыхающих окрестности лучших озер Челябинской области оказались завалены грудами отходов. Об этом заявили URA.RU в организации «Гражданский патруль».

«Жемчужина Челябинской области, памятник природы озеро Тургояк оказалось не готово к стихийному наплыву отдыхающих, встретив их мусором и несанкционированными стоянками, рассказали URA.RU общественинки. — Очередной рейд экоактивистов выявил новые нарушения экологического законодательства: несколько незаконных парковок, переполненные мусорные баки, отходы из которых разлетались по округе, а также туалет, стоки которого, предположительно, текли прямо в озеро».

«Аномальная жара и недоступность заграничных курортов из-за пандемии коронавируса спровоцировали огромный наплыв отдыхающих на наши озера. Действительно, после них остались горы мусора, — признал в разговоре с URA.RU замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Вывезли его уже в понедельник, когда схлынул ажиотаж, а люди разъехались».

По словам чиновника, в прошедшие выходные в круглосуточном режиме работали сотрудники учреждения «Особо охраняемые природные территории», из водоохранных зон курортных водоемов были удалены сотни припаркованных там машин. На нарушителей был составлен ряд протоколов. «Ближайшие выходные обещают быть не менее напряженными, и мы готовимся к новому наплыву отдыхающих», — добавил Безруков.

Контейнерные площадки не оборудованы согласно санитарным нормам Фото: «Гражданский патруль»

Машины паркуют прямо в водоохранной хоне озер Фото: «Гражданский патруль»