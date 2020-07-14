Глава Пермского края уехал в Москву на переговоры

Дмитрий Махонин обсудит в Москве свое участие в выборах губернатора Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отправился в Москву на встречу с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Участие в ней также примет секретарь реготделения партии в Пермском крае Вячеслав Григорьев.

В ходе встречи будет обсуждаться подготовка к выборам губернатора, пишет «Коммерсант-Прикамье». В беседе с корреспондентом URA.RU Григорьев подтвердил данную информацию. «Учитывая, что руководитель [региона] идет на выборы самовыдвиженцем, определяемся с форматом [его участия в предвыборной кампании]», — сказал Григорьев.

В пресс-службе главы региона агентству заявили, что сегодня Махонин находится в рабочей командировке в Москве, где у него запланированы несколько встреч.

Ранее стало известно, что единороссы поддержали кандидатуру Махонина, который намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Конкуренцию ему составят 7 кандидатов, заявившиеся на участие в выборах. Они состоятся в единый день голосования 13 сентября.