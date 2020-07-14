В Ишиме люди не могут дышать из-за резкого запаха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ишима (Тюменская область) обвинили крупный агрохолдинг «Юбилейный» в том, что в городе распространился резкий неприятный запах. Об этом ишимцы массово пишут в городском паблике в соцсети «ВКонтакте». Ситуация усугубляется сильной жарой выше 30 градусов, которая держится больше недели.

«Вонь ужасная! Как жить?! Невыносимо! С закрытыми окнами задохнуться можно! Окна открыть ещё страшнее!» — написала Ирина Романова. «Караул, окно не открыть, надо что-то с этим делать», — поддержал землячку Алексей Вахрушев. В комментариях к постам пользователь Александр Чистов предположил, что причиной запаха является местный мясокомбинат. Татьяна Фалькова обвинила завод по переработке зерна «Аминосиб» (оба предприятия входят в агрохолдинг — прим. ред.).

Оперативно получить комментарий в «Юбилейном» не удалось — там не ответили на звонок корреспондента. На предприятие направлен письменный запрос. Запрос также отправлен в администрацию Ишимского района, на территории которого находятся компании.

Ранее агентство писало, что жара продлится в Тюменской области до воскресенья. Затем в регионе ожидаются преимущественно облачная погода и дожди, средняя температура воздуха — 20-25 градусов тепла.