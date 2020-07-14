На Урале 40-градусная жара сменится ливнями и грозами

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Городской сад. Курган, голуби, зонты, люди с зонтами, городской сад, дождь
Дождливая погода придет на Урал уже на следующей неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На смену аномальной жаре, установившейся в большинстве уральских регионов в последние дни, на следующей неделе придут затяжные ливни и грозы. По информации метеослужб, погода испортится уже в воскресенье.

Так, в Свердловской области грозы ожидаются с воскресенья 19 июля. По данным Gismeteo, вся следующая неделя будет дождливой, а средняя температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.

Неделя с 20 по 26 июля для Южного Урала также будет омрачена циклоном — дожди в Челябинской области будут чередоваться с преимущественно облачной погодой. Воздух прогреется до 25 градусов тепла.

В Пермском крае погода испортится к понедельнику. Однако здесь дожди всю неделю будут чередоваться с солнечными днями. Средняя температура воздуха составит 18-24 градуса тепла.

Курганская область не стала исключением — в понедельник солнце сменится грозовыми тучами. Столбик термометра в течение недели будет колебаться от 19 до 28 градусов тепла.

В Тюменскую область непогода придет в воскресенье и продержится до конца месяца. Регион ожидают преимущественно облачная погода и дожди, средняя температура воздуха — 20-25 градусов тепла.

Аномальная для региона жара покинет и ХМАО с ЯНАО, где грозы ожидают уже с завтрашнего дня. А к началу следующей недели температура воздуха опустится до 14-15 градусов.

Еще в апреле глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупреждал, что это лето может стать самым жарким за всю историю. Свои предположения министр строил на основе прогнозов синоптиков из Росгидромета, напоминает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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