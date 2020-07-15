В Тюмени набирают самых актуальных в 2020 году специалистов

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Набор в магистратуру по биобезопасности объявлен в третий раз. Ранее агентство писало, что магистранты и аспиранты ТюмГУ могут совмещать учебу с работой в команде ученых мирового уровня .

В вузе рассказали, что перед специалистами стоят несколько задач, связанных с контролем возможных вспышек заболеваний: прогноз ситуации и математическое моделирование сценариев ее развития; обнаружение и идентификация угроз; смягчение и ликвидация угроз; профилактика биологических угроз.

«Глобальная ситуация 2020 года сформировала запрос на специалистов, исследователей, экспертов в сфере биобезопасности. Нет сомнений, что вопросы биобезопасности в связи с пандемией COVID-19 вышли в мире на первый план. Последствия пандемии уже вызывают большую озабоченность в части обеспечения целого ряда регионов мира продовольствием, что актуализирует задачи поддержания биологической безопасности сельскохозяйственных животных и растений на высоком уровне», — отметили в ТюмГУ.

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ) объявлен набор в магистратуру по биобезопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. В университете уверены, что новая специальность стала особенно актуальной в условиях пандемии COVID-19.

Пандемия COVID-19 подняла спрос на специалистов по биобезопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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