14 июля 2020
13 июля 2020

В Тюмени набирают самых актуальных в 2020 году специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пандемия COVID-19 подняла спрос на специалистов по биобезопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ) объявлен набор в магистратуру по биобезопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. В университете уверены, что новая специальность стала особенно актуальной в условиях пандемии COVID-19.

«Глобальная ситуация 2020 года сформировала запрос на специалистов, исследователей, экспертов в сфере биобезопасности. Нет сомнений, что вопросы биобезопасности в связи с пандемией COVID-19 вышли в мире на первый план. Последствия пандемии уже вызывают большую озабоченность в части обеспечения целого ряда регионов мира продовольствием, что актуализирует задачи поддержания биологической безопасности сельскохозяйственных животных и растений на высоком уровне», — отметили в ТюмГУ.

В вузе рассказали, что перед специалистами стоят несколько задач, связанных с контролем возможных вспышек заболеваний: прогноз ситуации и математическое моделирование сценариев ее развития; обнаружение и идентификация угроз; смягчение и ликвидация угроз; профилактика биологических угроз.

Набор в магистратуру по биобезопасности объявлен в третий раз. Ранее агентство писало, что магистранты и аспиранты ТюмГУ могут совмещать учебу с работой в команде ученых мирового уровня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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