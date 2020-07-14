В Кремле ответили на критику идей Путина Кудриным

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о «более важном смысле» повышения ставки НДФЛ «для богатых» в ответ на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что бюджет получит мало пользы от изменений. Во время общения с прессой Песков напомнил, что полученные средства будут пущены на лечение тяжело больных детей.
«Здесь есть более важный смысл, чем экономический. Инициатива заключалась в том, чтобы использовать деньги для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.
23 июня президент России Владимир Путин объявил ряд налоговых реформ в стране. В частности власти отказались от плоской шкалы НФДЛ и вводят ставку 15% (вместо 13%) для россиян с доходами выше 5 млн рублей в год. Также будут повышены с нынешних 5—10% до 15% ставки налога на дивиденды, которые российские физлица выводят на зарубежные счета.
Алексей Кудрин, выступая 11 июля перед выпускниками «Российской экономической школы», заявил, что в повышении ставки НДФЛ не было экономического смысла, а изменение ставки налога на дивиденды, выводимые за границу, бьет по инвестиционному климату страны.
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