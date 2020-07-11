Кудрин публично раскритиковал идею Путина

Алексей Кудрин озвучил прогноз экономического развития России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин публично раскритиковал идею президента страны Владимира Путина повысить налог на вывод доходов на иностранные счета. Заявление об этом он сделал во время лекции для выпускников Российской экономической школы. Эксперты связывают выступление Кудрина с масштабным спором разных групп влияния о содержании нацплана по спасению экономики, в котором каждая хочет убедить президента в своей правоте.

Лекцию выпускникам РЭШ Алексей Кудрин прочитал 11 июля. Глава Счетной палаты сообщил, что российская экономика находится в застое. Если с 2000 по 2011 год (когда экономист был министром финансов РФ) рост экономики страны составлял 5,2% и был выше среднемирового, то последние 10 лет показатель держится в районе 1% в год. «Если сбудется официальный прогноз, и мы упадем на 5% ВВП, то за последние 10 лет, включая этот год, средний рост нашей экономики будет всего один процент. В исторических масштабах это очень мало, — сказал Кудрин. — Россия может иметь темпы и 3%, и 5%, и на это есть резервы».

Последние 10 лет Россия демонстрирует слабые экономические показатели, пояснил Кудрин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Разгон экономики в 2020 году по мнению Кудрина возможен при проведении структурных реформ:

управленческих инноваций,

цифровизации экономики,

снижения давления на предпринимателей,

умноженных кратно вложений в человеческий капитал — здравоохранение и образование,

федерализации — политическом усилении регионов за счет делегирования им новых полномочий, передачи земель и имущества.

Также Алексей Кудрин дал оценку двум налоговым изменениям, о которых 23 июня объявил президент Владимир Путин: введении повышенной ставки НДФЛ для россиян с доходами выше 5 млн рублей в год (15% вместо 13%) и повышении с нынешних 5—10% до 15% ставки налога на дивиденды, которые российские физлица выводят на зарубежные счета.

Алексей Кудрин не видит пользы от изменения НДФЛ и налога на вывод дивидендов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кудрин заявил, что к изменению плоской шкалы НДФЛ отнесся спокойно. Более негативную оценку у Кудрина вызвало обложение 15-процентным налогом дивидендов, выводимых за границу:

«В одном случае это снижает стимул к сбережениям, в другом случае это ухудшает наши взаимоотношения с другими юрисдикциями. Наша страна имеет один из самых больших списков соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Мы его инициировали в нулевые, чтобы облегчить инвестиции в Россию. Сейчас из-за этого налога мы вынуждены пересматривать целый ряд соглашений. Идут очень сложные споры, в каких-то случаях наша страна заявила, что откажется от таких соглашений, — сказал Кудрин. —

Это ухудшение инвестиционного климата, надо было очень аккуратно принимать такие решения. Изменения этих налогов не были необходимы, они не дают серьезного дохода бюджету, в то же время создают нервозность у предпринимателей в отношение новых таких инициатив».

Источник URA.RU в политической среде полагает, что выступление Алексея Кудрина — это попытка повлиять на содержание готовящегося национального плана по восстановлению экономики после кризиса-2020. Владимир Путин поручил правительству подготовить этот документ еще в мае. 25 мая в газете «Коммерсант» Кудрин опубликовал свое видение содержания плана (большую часть статьи он пересказал на лекции в РЭШ). В начале июня план был представлен президенту, идей Кудрина в нем не было, после чего план был отправлен на доработку. 19 июня его снова передали президенту, но об утверждении до сих пор не сообщалось.

У Сергея Глазьева свое видение, как должна развиваться страна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«От этого плана зависит, по какому пути пойдет страна, в том числе в плане налогооблажения. Между либералами и консерваторами идет борьба за то, как должен выглядеть план, какие решения в себя должен включать», — объяснил источник агентства. Ранее свое видение плана представил бывший советник президента Сергей Глазьев, и его идеи разительно отличались и от правительственных, и от либеральных ценностей Кудрина. Консервативные экономисты готовятся, что к представлению плана вместе с патриархом Кириллом.

«Выступление Алексея Кудрина — это, безусловно, сигнал и правительству, и бизнес-сообществу, которое он активно защищает», — подтвердил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Сложно рассчитывать, что замечания Кудрина скорректируют действия президента, потому что позиция главы Счетной палаты также критикуется. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в разговоре с URA.RU заявил, что налоговые изменения на фоне общих проблем в стране не нанесут никакого вреда экономике. «Портит инвестклимат сама политика Кудрина, которая реализуется, и за которую он критикует правительство, — сказал URA.RU Делягин. — Повышение ставки НДФЛ — позитивная вещь, возникает надежда, что это первый робкий шаг к прогрессивной шкале подоходного налога. Это сознательный сигнал обществу о том, что государство может одуматься и создать современную налоговую систему».

Доктор экономических наук и профессор МГИМО Валентин Катасонов считает, что от роста иностранных инвестиций в Россию больше вреда, чем от их сокращения: «Не нужны нам никакие иностранные инвестиции. Если говорить о том, сколько приходит в Россию средств и сколько доходов потом выводится за границу, то нужно немедленно закрывать границы, это самый неприкрытый грабеж, — ответил URA.RU Катасонов. — Кудрин должен знать платежный баланс РФ, за 20 лет только три года у нас не было чистого оттока капитала».

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