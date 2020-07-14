Смогом от лесных пожаров накрыло два города и целый район Фото: подслушано Советский ХМАО

Жители города Советский (ХМАО) жалуются на невыносимый запах гари, который накрыл населенный пункт. На дым жалуются также в Югорске и в Советском районе. Причина в лесных пожарах, которые сейчас бушуют на территории региона. Проблему с едким запахом гари подтвердил и глава Советского района Игорь Набатов.

«Я сам сегодня проснулся из-за едкого запаха, но нет никаких способов сделать так, чтобы этот запах сейчас ушел. Вокруг горят леса, нам удалось общими усилиям защитить населенные пункты от огня, но ветер приносит дым из леса, где сейчас горят несколько тысяч гектаров. Надеемся только на ветер, который поменялся, да и уже дыма меньше гораздо, чем было утром», — добавил глава.

На территории города Советский, в связи с лесными пожарами, введен режим чрезвычайной ситуации. Аналогичные меры приняты и на территории района. В ликвидации огня задействованы десятки пожарных, специальная техника и вертолеты МИ-26 и МИ-8, которые тушат лес в труднодоступных местах. Как добавил Набатов, ситуацию пока удается держать под контролем, но многое зависит от погоды. «Если будет стоять сухая и жаркая погода, то даже то, что пожарные уже потушили, может снова загореться, может поменяться ветер и снова населенные пункты накроет смог», — добавил мэр.

Ранее URA.RU писало, что леса горят в Югорске и Советском районе. По официальной информации, только в Югорске площадь пожара составляет не менее 20 гектар. К тушению пожара привлечены муниципальные службы спасения и добровольные пожарные.

Фото: Подслушано Советский ХМАО/Вконтакте

Фото: Подслушано Советский ХМАО/Вконтакте