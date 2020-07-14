13 июля 2020

Губернатор Шумков провел кадровые перестановки в правительстве. На важный пост он назначил соратника

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина. Курган, площадь ленина, эпидемия, площадь ленина, здание правительства курганской области
Областное правительство сообщило об изменениях на руководящих постах в двух департаментах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Курганской области

Бывшего главу администрации Белозерского района (Курганская область) Сергея Зяблова назначили исполняющим обязанности директора департамента агропромышленного комплекса региона. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба областного правительства. По данным источника URA.RU, год назад Зяблов приехал в Курганскую область по приглашению главы региона Вадима Шумкова.

«Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Остапенко ушел в отставку по собственному желанию. С 15 июля исполнение обязанностей руководителя ведомства будет возложено на Сергея Зяблова», — рассказали в пресс-службе правительства. Зяблов с мая 2019 года был главой Белозерского района.

Источник URA.RU, близкий к правительству, сообщил, что Зяблов считается человеком губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Инсайдер предполагает, что чиновник приехал в прошлом году в область по приглашению главы региона. Сам Зяблов с утра не брал трубку, а на момент написания новости его телефон оказался недоступен.

В департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области директором назначили Яну Юрину. С февраля 2020 года она исполняла обязанности руководителя ведомства.

Зяблов ушел в отставку с поста главы Белозерского района 13 июля. До этого он работал первым замдиректора департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Юрина до февраля была замдиректора регионального департамента имущественных и земельных отношений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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