Бывшего главу администрации Белозерского района (Курганская область) Сергея Зяблова назначили исполняющим обязанности директора департамента агропромышленного комплекса региона. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба областного правительства. По данным источника URA.RU, год назад Зяблов приехал в Курганскую область по приглашению главы региона Вадима Шумкова.
«Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Остапенко ушел в отставку по собственному желанию. С 15 июля исполнение обязанностей руководителя ведомства будет возложено на Сергея Зяблова», — рассказали в пресс-службе правительства. Зяблов с мая 2019 года был главой Белозерского района.
Источник URA.RU, близкий к правительству, сообщил, что Зяблов считается человеком губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Инсайдер предполагает, что чиновник приехал в прошлом году в область по приглашению главы региона. Сам Зяблов с утра не брал трубку, а на момент написания новости его телефон оказался недоступен.
В департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области директором назначили Яну Юрину. С февраля 2020 года она исполняла обязанности руководителя ведомства.
Зяблов ушел в отставку с поста главы Белозерского района 13 июля. До этого он работал первым замдиректора департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Юрина до февраля была замдиректора регионального департамента имущественных и земельных отношений.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «