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Зяблова избрали главой Белозерского района в мае 2019 года. Тогда его единогласно поддержали депутаты районной думы. До этого Зяблов работал первым замдиректора департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа.

Получить оперативные комментарии Зяблова URA.RU не удалось — он не ответил на звонок. В конце июня URA.RU сообщало, что чиновник может покинуть свой пост . Причиной возможной отставки инсайдеры называли недовольство местных жителей, связанное с проблемами с обеспечением водой.

«13 июля состоялось внеочередное заседание Белозерской районной думы, на котором депутаты рассмотрели заявление главы Белозерского района об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении. Депутаты приняли решение досрочно прекратить полномочия чиновника с 14 июля. Они поблагодарили Зяблова за его работу и пожелали успеха на новом месте. С 15 июля временно исполнять обязанности главы Белозерского района будет его заместитель Александр Завьялов.

Глава Белозерского района Курганской области Сергей Зяблов ушел в отставку по собственному желанию. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации муниципалитета. Чиновник, переехавший в Зауралье с Ямала, проработал на этой должности немногим больше года.

Сергей Зяблов (слева) проработал главой района немногим больше года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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