Свердловские власти призвали людей отказаться от крестного хода

Свердловские власти призвали людей не ходить на царский крестный ход. Об этом заявил в ходе брифинга после заседания оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
«Мы бы порекомендовали всем гражданам поберечь свое здоровье и не принимать участие в публичных мероприятиях, в том числе и в этом», — сказал замгубернатора.
По его словам, любые массовые мероприятия несут дополнительные риски для здоровья — опасность подхватить коронавирус. «И парад мы призывали смотреть по телевизору, и когда мы говорим сегодня о крестном ходе или других массовых мероприятиях, мы советуем людям [принимать участие] дистанционно: риски никуда не исчезли, они есть даже с маской и с соблюдением социальной дистанции».
Креков сообщил, что свердловские чиновники провели уже несколько совещаний с организаторами крестного хода (Екатеринбургской Епархией), каждый раз поднимая вопрос о мерах санитарной безопасности. «Насколько мне известно, средствами индивидуальной защиты будут участники мероприятия обеспечены — мы эти рекомендации дали», — заявил Креков.
Божественная литургия и Царский крестный ход — центральное событие фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге, ежегодно на который собираются верующие со всей страны. По оценкам епархии, в год 100-летия гибели царской семьи в крестном ходе приняли участие около 70 тысяч человек.
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