Свердловские власти призвали людей отказаться от крестного хода

Это небезопасно, даже если применять средства защиты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти призвали людей не ходить на царский крестный ход. Об этом заявил в ходе брифинга после заседания оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Мы бы порекомендовали всем гражданам поберечь свое здоровье и не принимать участие в публичных мероприятиях, в том числе и в этом», — сказал замгубернатора.

По его словам, любые массовые мероприятия несут дополнительные риски для здоровья — опасность подхватить коронавирус. «И парад мы призывали смотреть по телевизору, и когда мы говорим сегодня о крестном ходе или других массовых мероприятиях, мы советуем людям [принимать участие] дистанционно: риски никуда не исчезли, они есть даже с маской и с соблюдением социальной дистанции».

Креков сообщил, что свердловские чиновники провели уже несколько совещаний с организаторами крестного хода (Екатеринбургской Епархией), каждый раз поднимая вопрос о мерах санитарной безопасности. «Насколько мне известно, средствами индивидуальной защиты будут участники мероприятия обеспечены — мы эти рекомендации дали», — заявил Креков.

Божественная литургия и Царский крестный ход — центральное событие фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге, ежегодно на который собираются верующие со всей страны. По оценкам епархии, в год 100-летия гибели царской семьи в крестном ходе приняли участие около 70 тысяч человек.