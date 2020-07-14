Оппозиция допустила крупные просчеты на выборах в ЯНАО

Политическая борьба касается лишь четырех парламентских партий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Ямальские оппозиционеры допустили серьезные просчеты еще на этапе формирования списков кандидатов в депутаты законодательного собрания округа, сообщили URA.RU источники в политических кругах ЯНАО и опрошенные эксперты. Из-за этого дальнейший ход предвыборной борьбы можно считать предрешенным.

«Итоги избирательной гонки предрешены, — рассказал знакомый с ситуацией собеседник агентства. — Весь политический расклад коснется лишь традиционной четверки — единороссов, ЛДПР, коммунистов и эсеров». Единственная партия-спойлер, которая может реально увести голоса избирателей — это «Родина» во главе с Алексеем Рудковским, однако и она вряд ли сможет набрать большое количество голосов, уверен источник.

При этом КПРФ при выдвижении кандидатов допустила просчеты, а у партии тоже есть свои спойлеры, считает политолог Евгений Забродин. «Лидер КПРФ Елена Кукушкина сделала неверные ставки на кампанию, — рассказал эксперт. — Такое впечатление, что парламентские коммунисты уступили или поделились электоратом в Пуровском районе и Губкинском с партией „Коммунисты России“».

По словам Забродина, из-за собственных ошибок КПРФ так и останется с одним мандатом в законодательном собрании. Особенно с учетом того, что КПСС, созданная при участии местных активистов, создаст неразбериху среди избирателей.

Парламентские коммунисты — не единственные, кто допустил ошибки, считает политолог Шамиль Рак. «ЛПДР подготовилась к кампании, спустя рукава. На большее, чем есть сейчас у них, они не надеются, поэтому даже уход Ивана Вершинина не станет политической интригой. А вот эсеры, и большие перспективы Максима Лазарева, вполне могут перетянуть электорат либерал-демократов», — уверен политолог.

В то, что претенденты из непарламентских партий покажут хоть какой-то результат, Рак не верит. «Даже сейчас видно, что все предрешено», — отметил политолог приведя в качестве главного аргумента отсутствие у непарламентских партий политического опыта.

На сегодняшний день, по информации избирательной комиссии ЯНАО, заверены списки уже пяти партий — это «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «КПРФ», «Яблоко», по остальным окончательное решение будет принято в течение ближайших двух дней. Кроме того, 13 кандидатов подали документы как самовыдвиженцы.