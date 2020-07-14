Мэр Екатеринбурга запустил новый этап транспортной реформы

Предполагается, что основной этап транспортной реформы в Екатеринбурге запустят осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил форсировать подготовку проекта новой транспортной реформы в городе, сообщили URA.RU несколько источников в городской администрации. Собеседники агентства связывают это с желанием главы города воспользоваться затишьем в думе (депутаты ушли на каникулы) и, как следствие, отсутствием политических конфликтов в городе. План городских властей в том, чтобы начать внедрять нововведения уже осенью.

«Дано поручение ускорить проработку экономической модели реформы (черновой вариант уже готов) и активизировать переговоры по концессии „Гортранса“. Все делается для того, чтобы уже осенью можно было запустить эти процессы», — рассказал собеседник агентства. «Для Екатеринбурга этот проект важен. В связи с пандемией коронавируса он был немного приостановлен, сейчас постепенно мы его продолжаем», — прокомментировал URA.RU сам Высокинский.

Реформа будет состоять из нескольких частей, одна из которых — оптимизация автобусных маршрутов и внедрение новой транспортной схемы (ее разработка находится в финальной стадии, знают источники URA.RU). Кроме того, она предполагает масштабное обновление подвижного состава (в том числе за счет федеральных средств), передачу управления «Гортрансом» инвестору. Также готовится переход на систему брутто-контрактов с автобусными перевозчиками. Их суть в том, что вся выручка от платы за проезд будет собираться в бюджет Екатеринбурга, а перевозчик, в свою очередь, получит от городских властей плату за километры. Таким образом, риски пассажиропотоков возьмет на себя администрация, а не бизнес.

Общая стоимость транспортной реформы, по примерным подсчетам чиновников, может превысить 20 миллиардов рублей (эта сумма включает в себя не только деньги городского бюджета, но и федеральные субсидии, а также средства инвесторов). Изменения откладывались дважды за последнее время. Сначала городские власти отказались от перестраивания маршрутной сети весной 2017 года, а в начале 2019 года мэрия Екатеринбурга приостановила нововведения из-за недовольства жителей.