Авторы проекта хотят «докопаться до правды» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский общественник и журналист, главный редактор издания «Интермонитор» Евгений Ющук, выступающий за реформирование заповедника «Денежкин камень», намерен снять фильм о нарушениях на этой особо охраняемой природной территории. О своих планах Ющук сообщил в соцсетях.

«Думаю, пора и мне сделать фильм. Только, в отличие от друзей [директора заповедника „Денежкин камень“ Анны] Квашниной — честный. Про экологию, бесхозяйственность, вранье, покрывательство безобразий и, возможно, коррупцию в одном известном федеральном государственном бюджетном госучреждении», — написал он на своей странице в Facebook и «ВК».

Лента будет посвящена таким темам, как экологическая катастрофа на севере области — пожар 2010 года, уничтоживший 3500 га леса в заповеднике, и тот факт, что ответственный за ущерб в 17 млрд рублей замдиректора заповедника не был наказан, условия пребывания детей в экошколе, которую организовывал заповедник, отсутствие денег от посещения «Денежкиного камня» экотуристами и пр. «Я не сценарист и не оператор, зато я знаю, куда надо смотреть, чтобы докопаться до правды», — заявил автор проекта.

Как пояснил URA.RU автор проекта, наброски сценария уже готовы, в ближайшие дни он намерен решить организационные вопросы (в том числе подбор съемочной группы). Съемки на местности пройдут в течение лета, а в целом на подготовку картины уйдет месяцев пять.

«В сам заповедник заходить не будем: туда и без нас сходили — эти кадры я уже показал на приеме в министерстве природы в Москве, и там иллюзий нет — они знают, что заповедник охраняется плохо, — заявил URA.RU Ющук. — Важнее поговорить с людьми — местными жителями».

В самом заповеднике о предстоящих съемках фильма про «Денежкин камень» не в курсе. «Я об этом ничего не знаю, — заявила URA.RU директор особо охраняемой природной территории Анна Квашнина. — Никаких комментариев на эту тему у меня нет».