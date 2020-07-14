В России повысят цены на газ

Цены на газ проиндексируют для россиян и промышленности, соответствующее решение уже находится на стадии оформления. Об этом рассказал начальник управления департамента 817 «Газпрома» Алексей Андреев на конференции для инвесторов.
«При работе с регулирующими органами, отработан вопрос индексации цен на газ», — приводит слова Андреева «Финмаркет». В апреле ФАС уже собиралась увеличить стоимость газа «Газпрома» на 3%, но позже предложила правительству отложить процедуру до следующего года. Тогда предложение принято не было. Теперь цены все равно проиндексируют, но с опозданием.
Аналогичная ситуация была в 2018 году. Тогда стоимость газа подняли не 1 июля, а 21 августа.
Андреев уточнил, что также рассматривается возможность индексации тарифов на транспорт. По этому вопросу решение пока не получено, сообщил эксперт.
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