Россия разрешила Венесуэле отложить выплату долга перед РФ на три года. Об этом говорится в документе, размещенном в Системе обеспечения законодательной деятельности.
«Государственная дума России ратифицировала соглашение о реструктуризации кредита Венесуэле», — пишет
Кредит Венесуэле был предоставлен в 2011 году. Половину суммы Каракас получил в 2012 году, еще половину — в 2013 году. Россия три раза реструктуризировала кредиты Венесуэле за последние четыре года.
Ранее Россия списала долги африканских государств на сумму свыше 20 млрд долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что это пришлось сделать, так как прощенная задолженность была невозвратной и тормозила сотрудничество с российскими компаниями.
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