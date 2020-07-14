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Ранее Россия списала долги африканских государств на сумму свыше 20 млрд долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что это пришлось сделать, так как прощенная задолженность была невозвратной и тормозила сотрудничество с российскими компаниями.

Кредит Венесуэле был предоставлен в 2011 году . Половину суммы Каракас получил в 2012 году, еще половину — в 2013 году. Россия три раза реструктуризировала кредиты Венесуэле за последние четыре года.

«Государственная дума России ратифицировала соглашение о реструктуризации кредита Венесуэле», — пишет News.ru . По данным издания, остаток долга составлял 3,4 млрд долларов по состоянию на начало текущего года, основную его часть должны погасить в 2023—2026 годах. Каждые полгода страна должна отправлять по 342 млн долларов. Отмечается, что Венесуэлле также придется выплачивать по 66,5 млн долларов в год в качестве процентов.

Россия разрешила Венесуэле отложить выплату долга перед РФ на три года. Об этом говорится в документе, размещенном в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Выплату долга Венесуэлы растянули на три года Фото: Александр Константинов © URA.RU

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