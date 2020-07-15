14 июля 2020

Фургал и Сафронов раскрыли условия содержания в СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, заключенные, окна, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, решетки на окнах
Члены ОНК посетили Ивана Сафронова и Сергея Фургала в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался общественникам на условия содержания в СИЗО, а советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов в заключении увлекся спортом. Об этом оба обвиняемых рассказали членам ОНК Москвы, посетивших «Лефортово».

«Руки Фургала покрыты красными аллергическими пятнами. Он сам, как медик, связывает эту аллергию с ношением перчаток и утверждает, что аллергия может привести к анафилактическому шоку», — приводит RT слова собеседника из ОНК.

По его словам, обвиненный в организации убийств чиновник находится на карантинном режиме и пока содержится в камере один. Телевизор там не работает из-за отсутствия антенны, а передачи от родных пока не было. Под стражей, согласно решению суда, глава региона проведет как минимум два месяца. Хотя его адвокаты обжаловали это решение.

Сафронов, арестованный по обвинению в госизмене, рассказал общественникам, что занимается спортом, делает ежедневно по 250-300 приседаний, доволен питанием и уже успел получить передачу от родственников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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