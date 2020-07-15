Фургал и Сафронов раскрыли условия содержания в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался общественникам на условия содержания в СИЗО, а советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов в заключении увлекся спортом. Об этом оба обвиняемых рассказали членам ОНК Москвы, посетивших «Лефортово».
«Руки Фургала покрыты красными аллергическими пятнами. Он сам, как медик, связывает эту аллергию с ношением перчаток и утверждает, что аллергия может привести к анафилактическому шоку», — приводит RT слова собеседника из ОНК.
По его словам, обвиненный в организации убийств чиновник находится на карантинном режиме и пока содержится в камере один. Телевизор там не работает из-за отсутствия антенны, а передачи от родных пока не было. Под стражей, согласно решению суда, глава региона проведет как минимум два месяца. Хотя его адвокаты обжаловали это решение.
Сафронов, арестованный по обвинению в госизмене, рассказал общественникам, что занимается спортом, делает ежедневно по 250-300 приседаний, доволен питанием и уже успел получить передачу от родственников.
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