Мишустина предупредили о возможном дефиците лекарств в России

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О таком риске журналистам рассказали и представители ретейла. Как рассказала исполнительный директор «Ассоциации независимых аптек» Виктория Преснякова, проблемы с медикаментами могут начаться несколько раньше — через два-три месяца. Пока трудно сказать, с какими именно лекарствами возникнут сложности, но введение маркировки после пандемии оказалось проблемой и для производителей, и для аптечных сетей, добавила собеседница издания. В Минздраве РФ газете сказали, что сейчас решения комиссии ждут около 170 деклараций на лекарства без маркировки.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, сегодня обращение произведенных немаркированных лекарств осуществляться не может, поскольку еще не готовы подзаконные акты. Межведомственная комиссия еще не проводила собрание, а запасов лекарств хватит только «на три или четыре месяца».

«Проблемы могут возникнуть из-за новых правил — с 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Игроки отрасти предлагают упростить процедуру — позволить компаниям лишь уведомлять о поставках уполномоченные органы, как это было раньше», — пишет газета « Известия» со ссылкой на авторов письма главе правительства.

Шесть ассоциаций фармпроизводителей просят упростить процедуру ввода в оборот немаркированных лекарств. В противном случае примерно через три месяца в стране могут начаться перебои в обеспечении населения медикаментами. Об этом говорится в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину.

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